Школьников Северных Курил сегодня перевели на дистанционное обучение. На островах бушует сильнейшая метель, порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

Мощный снегопад буквально парализовал движение транспорта и в Новосибирске. На дорогах гололедица. И как результат - большое количество аварий. Коммунальные службы работают в усиленном режиме - на улицы вышли около тысячи снегоуборочных машин.

Резкое ухудшение погоды ожидается в Московском регионе. В ближайшее время начнется мокрый снег, который будет сопровождаться порывистым ветром. На предстоящие выходные в столице объявлен жёлтый уровень опасности. Температура воздуха опустится до минус пяти градусов.