Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать первый снег

Скоро ли в европейскую часть России придёт зима? Будет ли она снежной и морозной? Как сказывается на особенностях климата нашей страны глобальное потепление? И осложняет ли оно прогнозирование погоды?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Температура понизится уже в субботу сразу на 4-5 градусов. А в воскресенье – еще на 2-3. На самом деле, погода просто приблизится к своей норме. Снег будет уже в субботу, он чуть-чуть припорошит землю", - отметил Вильфанд.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео