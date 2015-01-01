"Свобода слова" по-европейски: Итальянскую газету обвинили в вопиющей цензуре

Про свободу, отсутствие цензуры и пропаганду... Итальянская газета "Коррьере дела Сера" взяла интервью у нашего министра иностранных дел. Вернее, совершила попытку. Сергей Лавров подробно ответил на развернутые вопросы итальянских журналистов. Итог? Вот сообщение в телеграм-канале нашего МИДа:

"Текст был подготовлен оперативно. Можно было публиковать. Но издание отказалось от размещения ответов С.В. Лаврова на свои же вопросы".

То есть интервью просто не было опубликовано. Это что за журналистика? Вот так отказаться от эксклюзивного материала, который прочитают миллионы людей?

Не каждый день Сергей Лавров даёт интервью. И такого шанса не упустят даже самые популярные звезды медиапространства. Такер Карлсон, например. Карлсон не дрогнул, всё вышло в эфир. Чего же так испугались независимые и объективные итальянские журналисты? Ведь в 2015 году репортеры "Коррьере дела Сера" не побоялись взять интервью у Владимира Путина. Изменилось само сознание европейских политиков, поддерживающих откровенно нацистский киевский режим, открыто заявляющих о ненависти к России. А кто об этом говорит открыто – того обвинят в оголтелой пропаганде.

Причем, Лавров говорит совершенно очевидные, разумные вещи. О том, что Россия готова пойти с Европой на контакт, когда там пройдет "русофобское стервенение". Подчеркивает, что конфронтация не была выбором Москвы, на нее пошли европейцы. Вот еще несколько фрагментов этого неопубликованного интервью:

"Это не война за территории, а операция по спасению жизни миллионов людей, которые живут на этих землях столетиями". "Нас удивило, с какой легкостью Италия – вопреки своим национальным интересам – примкнула к тем, кто сделал ставку на "стратегическое поражение" России".

Итальянцы, как пояснили в нашем МИДе, в своё оправдание говорят, что слова Лаврова "содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений".

В нашем министерстве такой подход назвали вопиющей цензурой. "Коррьере дела Сера" была одной из самых авторитетных итальянских газет, выходит с 1876 года. И вроде бы репутацией своей дорожит… Вернее, дорожила. И европейские СМИ опять расскажут миру о своей безупречной репутации и высоких стандартах.

Девиз свободной прессы: в действительности всё не так, как на самом деле.