Состояние Льва Лещенко резко ухудшилось: не смолчали коллеги

Лев Лещенко решил отказаться от сольных концертов. Даже в новогодние праздники певец не будет работать. Дело в том, что медики рекомендовали ему больше отдыхать.

Журналисты издания "Абзац" обратились в несколько агентств, занимающихся организацией мероприятий со знаменитостями, чтобы узнать, сколько стоит частный концерт Лещенко. Оказалось, что певец отказался брать заказы даже за очень большой гонорар. Сейчас для Льва Валерьяновича здоровье на первом месте.

"К сожалению, он больше не выступает на частных мероприятиях", – заявили в ивент-компаниях.

Организаторы концертов, которые ранее не раз работали с Лещенко, намекнули, что состояние артиста резко ухудшилось.

Слухи о проблемах со здоровьем у певца ходили давно. Но сам Лев Валерьянович опровергает данную информацию. Он уверяет, что чувствует себя хорошо.

"У меня все нормально", – заявил Лещенко. По его словам, концертов он не дает, потому что готовится к масштабной программе в Кремле.



Ранее сообщалось, что Лещенко не собирается совсем заканчивать творческую деятельность, но формат его концертов изменился. В последнее время исполнитель просит, чтобы на сцене стоял стул. Из-за больной спины артист вынужден сидеть даже во время выступления.