Кабмин предложил давать ветеранам СВО дополнительный отпуск

Правительство России разработало поправки в законодательство, предусматривающие предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы.

Как сообщает РИА Новости, кабмин предлагает предоставлять ветеранам боевых действий, включая ветеранов спецоперации на Украине, дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней в году.

Указанная мера адресована гражданам, которых направляли для обеспечения выполнения задач в ходе СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины, если они отработали установленный при направлении срок либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.

Государство постоянно расширяет и совершенствует систему мер поддержки участников спецоперации и их семей. В апреле российский лидер Владимир Путин поручил принять единые стандарты поддержки бойцов СВО, подчеркнув, что измерять качество работы нужно не потраченными деньгами, а реальным изменением жизни граждан.

Также сообщалось, что сенатор Айрат Гибатдинов и заместитель главы думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный разработали поправки в российское законодательство, предусматривающие предоставление россиянам срока адаптации к гражданской жизни после срочной службы в армии.