В Госдуме поспорили о еврейском происхождении Чебурашки

Чебурашка был евреем, поскольку прибыл в ящике с апельсинами, а в СССР их поставляли только из Израиля. Такое заявление сделал в четверг, 13 ноября, председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Как сообщает РБК, парламентарий пошутил во время обсуждения финансирования конкурса "Родная игрушка", заявив: "А вы помните, откуда в Советский Союз привозили — была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы".

С этим согласились не все присутствующие — были высказаны предположения о том, что Чебурашка мог прибыть из Марокко. Однако Макаров в ответ заявил, что в Советский Союз из Марокко поставляли не апельсины, а мандарины.

Ранее сообщалось, что российская мультипликационная студия "Союзмультфильм" проиграла суд с японской компанией LaRubInt Corp из-за условий лицензионных соглашений на использование персонажей из мультфильма "Чебурашка". Суд проходил в США, американские судьи встали на сторону японцев.

В России тем временем продолжают создавать оригинальные игрушки, воплощающие в себе российские традиции. В сентябре подвели итоги Всероссийского конкурса "Родная игрушка". Победители получили шанс воплотить свои идеи в жизнь: их работы вскоре появятся на прилавках магазинов и в детских садах и школах по всей России.