Второй образец МС-21 успешно провел в воздухе 6 часов 15 минут

В подмосковном Жуковском приземлился новейший российский лайнер МС-21. Он пробыл в воздухе 6 часов 15 минут и за это время преодолел путь из Иркутска.

Это второй импортозамещенный образец среднемагистрального самолета, разработанный "Ростехом". Собран он в цехах Иркутского авиационного завода - полностью из отечественных комплектующих. Двигатель, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, вспомогательная силовая установка, системы кондиционирования, светотехника - все российского производства. Скоро лайнер присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом.

Перелет проходил на высоте 11 тысяч метров со скоростью 800 километров в час. По словам экипажа, машина отработала на "отлично".