Басков устроил скандал на ТВ: кричал на всю студию

Николай Басков устроил скандал на съемках телешоу "Ну-ка все вместе!". Ведущего возмутило решение жюри, не сдержавшись, он раскричался на всю студию.

Басков раскритиковал членов жюри. Николаю очень понравился один из участников, но его выступление не оценили по достоинству. Это стало поводом для эмоционального всплеска ведущего.

"Вы ищете каких-то блох, которые на костылях, о чем вы говорите? Вы имеете право на мнение, но это делает вас совершенно неквалифицированным человеком", — заявил исполнитель хита "Шарманка".

Возмущению Баскова не было предела. Николай не понял, почему никто из судей не встал во время исполнения песни. Успокоить коллегу попытался певец Сергей Лазарев. Артист и сам не раз поддавался эмоциям и не соглашался с жюри, но успокоившись всегда жалел об этом, пишет "7Дней".

"Нужно говорить с уважением и находить правильные слова", — дал Сергей совет Николаю.