Минстрой придумал механизм ускоренного погашения долгов за ЖКУ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало законопроект, который придает юридический статус электронной платежке. Предполагается, что это поможет ускорить возврат долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которых россияне накопили уже на 415 миллиардов рублей.

Как пишет "Парламентская газета", Минстрой продолжает развивать государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). На данном этапе запланировано внедрение в систему механизма электронного платежного документа.

Утверждение такого документа позволит систематизировать работу по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги, что крайне важно — эти деньги необходимы для модернизации инфраструктуры.

Ранее на рассмотрение Государственной думы были внесены поправки, предусматривающие запрет приостанавливать или ограничивать оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) без решения суда. Авторы инициативы убеждены, что это поможет "предотвращать злоупотребления и учитывать социальную уязвимость отдельных категорий граждан".

Тем временем депутаты ЛДПР заявили, что для сокращения долговой нагрузки россиян нужно списать долги по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства всем россиянам, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ, а также пенсионерам, не имеющим других доходов.