Дана Борисова раскрыла постыдную правду про Глюкозу: "Видели несколько раз употребляющей"

Дана Борисова, побывавшая в рехабе и победившая свои пагубные зависимости, теперь разоблачает звезд. Телеведущая сделала заявление о певице Глюкозе, которую подозревают в употреблении запрещенных веществ.

Борисова в интервью Елене Ханге рассказала, что близкие артистки очень за нее беспокоятся, особенно старшая дочь Лидия. Мол, девушка уже не знает, как помочь маме, поэтому обратилась к дочери Даны Полине. Лидия, зная, что Борисова смогла справиться со своей болезнью, надеялась, что подруга ей подскажет, как быть.

"Дочка Глюкозы спрашивает Полину: "Спроси у своей мамы, как она относится к тому, что мою маму видели несколько раз употребляющей? Может она что-то с этим сделать?". Я говорю: "Доченька, у меня теперь принцип – все взрослые люди делают то, что хотят", — заявила Дана.

Отметим, что слухи о том, что Глюкоза страдает пагубной зависимостью появились в 2024 году, тогда певица вышла на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. Артистка трогала себя за интимные места, не могла вспомнить слова песни. А при возвращении в Москву ее задержали в аэропорту. Глюкоза все обвинения отрицала.