Украинская сторона располагает достаточными ресурсами для затяжного конфликта. Такое мнение высказал в четверг, 13 ноября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Как заявил политик, Украина способна продолжать боевые действия еще около трех лет, однако необходимо активное участие Евросоюза в содействии будущим переговорам о мирном урегулировании.

При этом Сикорвский поставил под сомнение то, что "Владимир Путин сможет выдержать еще три года", сообщает "Лента.ру".

Ранее глава польского кабмина Дональд Туск уверял, что объективных причин для поражения Украины в конфликте с Россией нет. Политик назвал себя умеренным оптимистом, который не может разглядеть причины возможного проигрыша киевского режима в противостоянии с Москвой. Однако, признал Туск, необходимо сохранить поддержку Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что нежелание Украины договариваться мирно навредит ей самой. Рано или поздно Киеву все равно придется вести переговоры с Россией, однако "с гораздо худших позиций", поскольку "эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются".