Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за три часа

13 ноября с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными силами ПВО были перехвачены 34 украинских беспилотника.

В Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении:

— 14 БПЛА над акваторией Черного моря;

— девяти БПЛА над территорией Белгородской области;

— четырех БПЛА над территорией Республики Крым.

По три дрона сбили над Воронежской и Ростовской областями. Один беспилотник перехватили над Курской областью.

Ранее сегодня в Министерстве обороны отчитались о 14 перехваченных вражеских беспилотниках