Подросток устроил пожар в московском торговом центре

16-летний подросток пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и устроил поджог. Об этом 13 ноября сообщили в московской прокуратуре.

"По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег", — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что пострадавших в результате пожара нет.

По информации ТАСС, пожар был устроен в кинозале в торговом центре "Авиапарк" на севере столицы.