Подросток устроил пожар в московском торговом центре

16-летний подросток пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и устроил поджог. Об этом 13 ноября сообщили в московской прокуратуре.
"По предварительным данным, 16-летний подросток, следуя телефонным указаниям неизвестных, пронес в кинотеатр канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег", — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре уточнили, что пострадавших в результате пожара нет.
По информации ТАСС, пожар был устроен в кинозале в торговом центре "Авиапарк" на севере столицы.