США и Южная Корея достигли сотрудничества по обогащению урана

США и Республика Корея достигли соглашения о сотрудничестве по обогащению урана в гражданских целях. Об этом 14 ноября сообщили в Белом доме.

В Вашингтоне добавили, что США одобрили Южной Корее строительство атомных ударных подводных лодок. Страны будут тесно сотрудничать в разработке требований к этому судостроительному проекту, включая пути получения топлива.

Сообщается, что США инвестируют 150 миллиардов долларов в судостроительный сектор Республики Кореи и снизят отраслевые тарифы на автомобили, автозапчасти, древесину, пиломатериалы и изделия из дерева.

Кроме того, Республика Корея "заручилась поддержкой США" в вопросе права на переработку отработанного ядерного топлива, сообщает агентство Рёнхап.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Республика Корея построит для США атомную подводную лодку. Американский лидер "дал разрешение" на это.