Ракета New Glenn отправила к Марсу два зонда для изучения магнитосферы

Два американских зонда этой ночью отправились к Марсу для изучения магнитосферы планеты. Ракета New Glenn после нескольких отложенных пусков удачно стартовала с мыса Канаверал.

Ученые ожидают, что на орбиту Красной планеты спутники доберутся к сентябрю следующего года. И помогут понять, по какой причине почти вся атмосфера Марса и значительная часть запасов воды улетучилась в космос.

Также зонды проекта ESCAPADE подготовят первые точные оценки радиационных нагрузок, которые будут испытывать участники пилотируемых экспедиций на борту орбитальных модулей. Кстати, появилось мнение, что ракеты компании миллиардера Джеффа Безоса потенциально способны составить конкуренцию SpaceX Илона Маска.