ФСБ предотвратила убийство на кладбище одного из высших российских чиновников

ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников России. Убийство планировали спецслужбы Украины.

Как рассказали в ФСБ, взрыв хотели совершить у могилы близких чиновника на Троекуровском кладбище Москвы с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры.

Задержаны трое участников подготовки теракта. Это нелегальный мигрант из Центральной Азии и двое ранее судимых наркозависимых россиян - муж и жена. Кроме того, спецслужбы Украины завербовали проживающего в Киеве некоего Шамсова Джалолиддина Курбановича, который разыскивается в России за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

Во время допроса задержанная женщина призналась, что они с мужем согласились выполнить задание за дозу наркотика.

В ФСБ предупредили, что украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах.