Кудрявцева после ссоры публично уколола Гузееву: "Я не разбираюсь в людях"

Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева в начале октября разругались на публике. Актриса публично отчитала ведущую, с которой дружит много лет и недавно проводила время в Болгарии. Звезду фильма "Жестокий романс" обидело, что в своем шоу "Звезды сошлись" Лера завела тему с рекламой вилл на Бали.

Напомним, Гузеева оскандалилась, когда вскрылось, что застройщик обманул людей, купивших дома, которые рекламировала звезда. Актрису даже требовали привлечь к ответственности.

Гузеева была в шоке, когда увидела, что подруга вновь подняла эту тему, хотя ей больших трудов стоило замять ситуацию. "Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках, тревожусь о твоем ментальном здоровье. Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира. И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая", — едко обратилась Лариса к ведущей.

Кудрявцева в долгу не осталась, она публично ответила Гузеевой. Леру явно задели слова приятельницы, ведь в шоу она выгораживала актрису как могла, уверяя, что та и сама стала жертвой аферы с виллами.

Спустя месяц телеведущая снова заговорила о предательстве. Кудрявцева дала понять, что ссора с Гузеевой сильно ее задела. Лера поделилась, что привыкла верить в людей и считать, что те, кого она называет друзьями, желают ей только хорошего. Но, увы, не все оправдывают доверие, и это сильно ранит звездную блондинку.

"Я не разбираюсь в людях. Точнее, я всегда надеюсь на лучшее, даже когда тебе говорят, что этот человек еще себя „проявит“. Игнорирую звоночки и считаю это „особенностью“. А потом вдруг раз — и у тебя открываются глаза и то, что ты видишь — страшно!" — написала Лера на своей странице в соцсети.