Юля Ефременкова вынесла предупреждение отказавшемуся платить алименты Мондезиру: вот что будет, если не одумается

Юля Ефременкова и Мондезир Свет-Амур познакомились на "Доме-2". Отношения в паре всегда были нестабильными. Когда ведущая телестройки родила близнецов, возлюбленный ее избил. По крайней мере, так утверждает сама Юля. После этого она собрала вещи, взяла сыновей и ушла от сожителя.

Сохранить общение паре не удалось. Уже больше года Ефременкова и Мондезир публично скандалят. Дошло до того, что звезда "Дома-2", желая проучить бывшего возлюбленного, подала в суд на взыскание с него алиментов.

Свет-Амуру была назначена сумма выплат в размере полутора прожиточных минимумов по Краснодару. Это около 50 тысяч рублей на двоих детей. Но пока Мондезир не спешит платить. Как рассказал адвокат Ефременковой, мужчина уже накопил около 300 тысяч рублей долга. Юля пригрозила бывшему: если не начнет обеспечивать детей, лишится родительских прав.

"В ближайшее время будем активно участвовать в рассмотрении исполнительного производства, ознакомимся с материалами дела и будем взыскивать имущество", — добавил адвокат Ефременковой.

Звезда "Дома-2" при этом не собирается идти на уступки. Юля намекнула, что у Мондезира сейчас финансовые проблемы, но ее это не волнует.

"Как он будет расплачиваться и чем, я не знаю. Вот поживем и увидим. Естественно, если он не будет платить, как сказал мой адвокат, дальнейшие шаги за нами последуют. Я говорила всегда: "Все честно и прозрачно". Он сейчас пожинает плоды того, что сам посеял. Мы могли бы договориться полюбовно. <…> Официально заявляю, если человек не будет платить алименты и участвовать в жизни детей, мы с моим адвокатом будем подавать на лишение родительских прав", — объявила Ефременкова.

Юлия понимает, что сыновья могут после такого на всю жизнь затаить на нее обиду, но уверяет, что готова жить с этим. "Дети могут на меня во взрослом возрасте обижаться, не общаться. Это будет их выбор. Яйца курицу не учат. Если я принимаю такое решение, то я несу за него ответственность", — заключила она.