Россиян предупредили о рисках утраты мобильного номера

Утрата мобильного номера грозит потерей доступа к банковским сервисам.
Вместе с SIM-картой злоумышленник может получить ключ к аккаунтам прежнего владельца – от почты до банковских приложений, сообщил эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин в беседе с "Лентой.ру".
Чтобы не потерять контроль над финансами и аккаунтами, в первую очередь стоит уведомить об этом банк, затем обновить данные на портале "Госуслуги" и в других важных сервисах.
Затем следует заменить номер в электронной почте, которая часто служит основным каналом восстановления доступа.
Терять время нельзя, так как любя задержка может привести к тому, что одноразовые будут приходить на старый номер. А это прямой путь для злоумышленников к переводу средств или оформлению кредитов, предупредил эксперт.