Дана Борисова выдала грязную подноготную менеджера Дмитрия Диброва, соблазнившего ее 18-летняя дочь: "Дряхлеющий любовник, жил на вокзале"

Дана Борисова разругалась с единственной дочерью. Полина, обидевшись на маму, ушла жить к возлюбленному — 35-летнему Артуру Якобсону, менеджеру Дмитрия Диброва.

Ведущая тяжело переживает размолвку с наследницей. Дана считает, что взрослый мужчина использует Полину. В интервью Елене Ханге она заявила, что не принимает выбор дочери, мол, Якобсон развращает 18-летнюю девушку и губит ее.

"В два раза ее старше. Ужас. Крайне непривлекательный. Я знаю его четыре года, и знаю, что это человек, который жаждет пиара любой ценой. Совершенно без образования, ну, кроме школы, и то, по-моему, до восьмого класса. Который рассказывает, что он жил долгое время на вокзале", — посетовала телеведущая и назвала Артура "дряхлеющим любовником".

Задевает Борисову и то, как избранник ее дочери относится к женщинам. Якобы он не знает границ и при встрече каждую знакомую чуть ли не облапывает. "Он, простите, к каждой женщине прижимается всем телом, всеми своими частями. Это очень неприятно, — уверяет Дана.

Блондинка не верит в искренность чувств Артура. По мнению Борисовой, у Якобсона корыстные интересы, а не любовь. Дана уверяет, что менеджеру Диброва просто нужен пиар, якобы мужчина мечтает стать знаменитым.