ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против высшего чиновника России

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб, целью которого было убийство одного из высших должностных лиц России. Циничную атаку планировали устроить на Троекуровском кладбище. Украинские кураторы завербовали нелегального мигранта, жителя Киева и двух ранее судимых наркозависимых граждан.

Кадры оперативной съемки. Троекуровское кладбище. Спецтехника ФСБ исследует подозрительный предмет рядом с одной из могил. На первый взгляд, обычная ваза с цветами. Но внутри настоящий шпионский набор - камера, аккумулятор и модуль для дистанционного управления. Все это было необходимо украинским спецслужбам для совершения очередного теракта, который они готовили против одного из высших должностных лиц российского государства.

Планировали цинично убить человека во время посещения могилы близкого родственника. Осуществить теракт пытались, естественно, чужими руками. На Троекуровское кладбище ту самую вазу доставила семейная пара. Оба судимые и наркозависимые. Мечтали о легких деньгах и дозе, за которую готовы были пойти на всё.

Для чего на самом деле может быть предназначена эта ваза, люди поняли не сразу. За свою работу они получили обещанный "гонорар", но радовались этому не слишком долго. Их задержали, что называется, по горячим следам. А затем оперативники арестовали и того, кто передал им вазу.

Нелегальный мигрант из Центральной Азии. Он по заданию киевских кураторов должен был установить камеру в вазе и проследить за тем, чтобы она нормально работала. Но сотрудники ФСБ к тому моменту уже знали о планах террористов, а потому почти сразу разрушили их. Когда мужчина в очередной раз пришел на кладбище, чтобы поправить камеру, вазы не было на месте.

Готовить теракт остальным помогал Джалолидин Шамсов. Для общения с членами группы использовал псевдоним Руслан. На территории России совершил убийство и занимался незаконным оборотом оружия. Наказания избежал, так как скрылся на территории Украины. Там и начал сотрудничать со спецслужбами. Их целью очень часто становятся маргиналы или те, кто мечтает о быстром заработке. Находят таких, как правило, в различных мессенджерах или на просторах даркнета.

В апреле этого года был убит генерал Москалик. Машину, припаркованную рядом с домом, подорвали дистанционно, когда он выходил из подъезда. На протяжении нескольких дней за его передвижениями следили с помощью камеры, установленной на детской площадке. По такой же схеме убили и генерала войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова.

Но сейчас цинизм украинских спецслужб достиг такого уровня, что теракты планируют даже на кладбищах, мемориалах. Выбирают любые памятные даты или даже религиозные праздники, когда люди приходят навестить могилы усопших родственников. В ФСБ отмечают, что это новая зверская тактика украинского режима под руководством западных спецслужб. И для лиц, которые совершают подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.