Сотни мощных взрывов прогремели ночью в тыловых районах Украины. Нанесён массированный удар беспилотниками и ракетами по военным объектам неонацистов. Сильные пожары - в Киевской области. Уничтожена инфраструктура на аэродроме Васильков и теплоэлектростанции, которые подпитывали предприятия ВПК. Также было громко в Одесской, Черкасской и Винницкой областях. Как неоднократно подчёркивали в Минобороны, военные объекты ВСУ ликвидируют в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре и гражданскому сектору.

На плите кастрюля. Суп еще кипит. Не успели снять с огня. Рядом - койки в два яруса. И переходы зигзагами от одной огневой точки к другой, на разные уровни. Это внутри блиндажа, больше похожего на полевую крепость. А на поверхности - перестрелка в лесу и грохот. Это рвутся мины, выпущенные вдогонку националистам. Штурм села Новоуспеновка в Запорожье был настолько внезапным, что противник едва унес ноги.

Новоуспеновка полностью зачищена. С вечера приходят сообщения, что в ходе таких же внезапных и хорошо подготовленных атак группировка "Восток" отбила у ВСУ еще два поселка. Равнополье и Яблоновка.

Раскисшие дороги для убегающих с позиций бандровцев - словно капкан. Особенно, когда над головой зависают и прицельно пикируют российские беспилотники. Но еще страшнее услышать свист артиллерийского снаряда. Или летящий "пакет" Града. От них в поле уж точно ни убежать, ни спрятаться.

Важнейшая фронтовая дорога в Запорожской области перерезана. Одновременно в трех местах. Трасса, которая связывала гарнизоны ВСУ в селах Покровское и Гуляй Поле – под полным контролем российской артиллерии. Последний теперь будет не столько сопротивляться, сколько выживать. И еще экономить на каждом патроне. Тем более, что первые объекты бандеровцев в Гуляй Поле сегодня уже взлетели на воздух.

В считанные дни российские войска смяли восточную линию обороны ВСУ в Запорожской области так, что украинские командиры, не скрывая, признают – этот участок потерян. И остановить наступление русских не реально. В доказательство - цифры. Если еще неделю назад российские подразделения стояли в 13 километрах от того же Гуляй Поля, то сегодня наш аванград всего в четырех. И бойцы уже начали заходить в тыл важнейшему укрепрайону ВСУ.