США объявили о начале операции против наркокартелей "Южное копье"

Вашингтон сегодня официально объявил о начале операции против латиноамериканских наркокартелей. Она получила название "Южное копье". Целью заявлена защита населения США от контрабанды запрещенных веществ. По утверждению Белого дома, власти соседних стран борются с ней недостаточно хорошо.

С сентября американские военные уничтожили два десятка катеров, якобы перевозивших наркотики, хотя доказательств этого нет. В результате погибли почти 80 человек.

По данным СМИ, Дональду Трампу уже представили обновленный план ударов по Венесуэле, в том числе по наземным целям. Пентагон эту информацию не комментирует. Зато в ведомстве подтвердили, что в ближайшие дни к берегам латиноамериканского государства подойдет новая ударная авианосная группа. Это значительно усилит военное присутствие США в регионе, которое Вашингтон и так наращивает всё последнее время.