Новое ДТП в Египте: пострадали пять россиян

Пятеро россиян пострадали в серьезном ДТП в Египте. Минувшей ночью на автотрассе в провинции Красное море столкнулись туристический микроавтобус и легковой автомобиль.

Его водитель - местный житель - погиб на месте, ранения различной степени тяжести получили семь пассажиров автобуса. Среди пострадавших, помимо граждан нашей страны, также двое азербайджанцев. Все они доставлены в центральную больницу города Эль - Кусейр.

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Напомним, это уже не первое ДТП с российскими отдыхающими в Египте за последние дни. Ранее на этой неделе в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком погибла гражданка России, ещё 27 наших соотечественников пострадали.