Сергей Собянин рассказал о создании инфраструктуры в ТиНАО

Десятки подстанций, водозаборных узлов и теплостанций. За 13 лет в Троицком и Новомосковском округах Москвы буквально с нуля создали мощную инфраструктуру, которая обеспечивает комфорт сотен тысяч жителей.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, за это время из эксплуатации вывели устаревшие объекты и запустили современные. Обновили 11 очистных сооружений. Провели несколько сотен километров газопроводов. За последние пять лет построили свыше 60 источников теплоснабжения.

В этом году завершают возведение двух новых высоковольтных подстанций, реконструируют водозаборные узлы и пять насосных станций. Кроме того, в ТиНАО благоустраивают десятки улиц, приводят в порядок Центральный парк в районе Внуково. Недавно обустроили пешеходный маршрут от жилой застройки к метро "Аэропорт Внуково".