В Ленобласти выхаживают двух бурых медведей из Дагестана

В Ленинградской области выхаживают двух бурых медведей, которых зоозащитники вывезли из частного зоопарка в Дагестане. Животные содержались в плохих условиях и были сильно истощены. Теперь их состояние оценивается как удовлетворительное. Косолапые сбалансированно питаются, послушно пьют лекарства и с удовольствием принимают водные процедуры. А когда достаточно окрепнут, переедут в просторные вольеры.

Всё еще голодный. И всё еще прихрамывает. Тяпе 7 лет - совсем молодой. Но большую часть своей жизни медведь провел в тесной клетке. Мышцы атрофировались, недобор веса - с таким в зимнюю спячку не уйти.

"Тяпа у нас сейчас пьет антибиотик, потому что у Тяпы пневмония, к сожалению. То есть он спокойно пьёт со шприца, разведённое с детским питанием, с удовольствием сам пьёт", - рассказала Яна Олейник, президент хосписа "Дом тигра".

Громкое сопение в соседнем вольере - это Бу. Грозный с виду медведь сейчас боится всего на свете. Первый хозяин хотел сделать из животного чучело. Тяпу и Бу зоозащитники нашли в частном приюте в Дагестане. Условия там были такие, что Росприроднадзор конфисковал медведей.

"У нас Дагестан - такой определенный хаб, там очень много людей содержат этих животных незаконно, очень много развлекаются с ними. Люди пытаются создавать что-то типа приютов, зоопарков", - отметила Яна Олейник.

В Дербент за медведями отправились ветеринары из Петербурга. Дротики с седативным - для крепкого сна. И вот клетки с помощью подъемного крана уже грузят в машину - даже истощенные животные весят килограммов 200. А дальше -три тысячи километров без остановки.

"В один темп, без сна, потому что хотелось бы, чтобы, конечно, медведей уже в более относительно комфортные условия переселить", - отметил Дмитрий Ким, основатель хосписа "Дом Тигра".

Из плюс 20 сразу в прохладные и дождливые плюс 5. Но в первый же день Тяпу не могли выманить из бассейна. Рацион у медведей теперь сбалансированный. Лосось, орехи, мед и много овощей. А вот гречневая каша скоро станет деликатесом. Как только животные окрепнут, они поедут в Ирландию.

"Там построены уже вольеры, домики и большая территория лесная. То есть у них будет пруд из камней, он уже есть, у них есть территория леса, у них есть тёплые домики. И я считаю, что надо дружить с странами для того, чтобы помогать этим животным", - рассказала Елена Иконорова, представитель национального парка, Ирландия

В Доме тигра знают, как заботиться о животных, попавших в беду. Аврору привезли сюда из гаражей Саратова. Из-за терминальной глаукомы ей пришлось удалить глаза, но здесь она окрепла, поправилась и освоилась. Отлично ориентируется по запаху и звуку.

И таких больших кошек в хосписе четыре десятка. Не доживают, а живут свою лучшую жизнь. Когда медведи уедут, их вольеры пустовать будут недолго. Это замки здесь крепкие, зато сердца открыты.