Набиуллина: вынуждены идти между Сциллой и Харибдой

Центробанк вынужден соблюдать осторожность при снижении ключевой ставки в России.

Необходимо обеспечить сбалансированные темпы роста экономики и низкую инфляцию, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Это задача Банка России и правительства.

"Вызов для нас - пройти, как у нас говорят очень часто, между Сциллой и Харибдой, снизить инфляцию, но понимая, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным темпам", - заявила она на Конгрессе финансистов Казахстана.

На текущий момент ключевая ставка в России составляет 16,5% годовых. В ЦБ ранее заявили, что взяли курс на смягчение денежно-кредитной политики.