"Она не умерла даже после той гадости, что я творила": страшное признание родной матери приемной дочери Алены Кравец

Приемная дочь Алены Кравец Даниэла последние три года жила в детдоме. От девочки отказались после скандалов в семье. Сейчас ей 18 лет, Даниэла получила от государства квартиру и строит самостоятельную жизнь. Она даже нашла свою биологическую мать. Женщину зовут Светлана, она рассказала, почему отказалась от ребенка.

Светлана появилась в студии шоу "Пусть говорят" и поблагодарила Алену, что та не только воспитала ее дочь, но и спасла ей жизнь. Девочка родилась с кистами в голове, ей требовалось дорогостоящее лечение.

"Да, кисты, возможно, возникли оттого, что я пила. Я была беременная, но не желала ее. Когда узнали мама с тетей, что я в положении, повели в больницу, но уже поздно было", — призналась женщина.

При этом Светлана не сожалеет, что отказалась от ребенка, что пила во время беременности и нанесла вред здоровью Даниэлы. Более того, женщина ясно дала понять, что не хочет иметь ничего общего с дочерью, от которой отказалась много лет назад.

"Оставь в покое мою семью. Мы тебе никто! Очень надеюсь, что это закончится, ведь моя жизнь превратилась в ад из-за этой девочки. Она преследует мою семью! Ты не хотела нормально общаться, ты изначально задумала этот сценарий", — заявила Светлана.

Она не скрывает, что не хотела становиться матерью. Тогда Светлана сама была еще подростком, она сразу решила, что откажется от ребенка после родов, но старалась сделать все, чтобы девочка вообще не появилась на свет.

"Она не умерла даже после всей той гадости, что я творила во время беременности. Какая из меня была бы мать? Она просто не выжила бы со мной! Рахмат (биологический отец Даниэлы — прим.ред.) приходил, предлагал отдать ребенка ему и его маме... Но нет, с ними она бы тоже не выжила. Она ведь ему не нужна на самом деле", — заверила женщина.

Повзрослев, Светлана взялась за ум, кардинально изменила свою жизнь. Она больше не пьет, вышла замуж за приличного человека и родила еще двоих детей. Свою семью женщина оберегает от старшей дочери, не хочет, чтобы ее наследники хоть как-то контактировали с Даниэлой.