В Европе рассказали, когда снимут ограничения для путешественников из России

Евросоюз снимет визовые ограничения для россиян после окончания спецоперации.
как только кончится противостояние, Европа "всех пригласит", сообщает британское издание The Economist.
прекращение выдачи многократных шенгенских виз было несправедливым решением, признают в Европе. Однако в ином случае европейцы выглядели бы чрезмерно доверчивыми.
"Приношу извинения россиянам, любой другой исход выставит европейцев безнадежно наивными", – отмечено в материале.
Ранее ЕК запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам, кроме близких родственников и работникам транспорта.