На Западе перечислили преимущества поражения Украины в конфликте с Россией. При таком сценарии страну ждет развитие, уверен политолог Алекс Крайнер.

По его словам, сейчас Украина разрушена. Население страны за 35 лет сократилось с 52 до менее 25 миллионов человек.

Сейчас Украина находится на "низшей точке", убежден Крайнер. С нее стране проще начать экономическое возрождение. Активнее это будет происходить при помощи России, Беларуси и Китая, приводит слова эксперта издание Лента.ru.

Ранее на Украине разгорелся громкий коррупционный скандал. Выяснилось, что лучший друг и "кошелек" Владимира Зеленского Тимур Миндич помог украсть около 100 миллионов долларов. Непосредственное участие в схеме принимал экс-министр энергетики Герман Галущенко, ныне занимающий пост главы Минюста — он отстранен от должности. Нынешний министр энергетики Светлана Гринчук сама подала в отставку. Киев по традиции во всем обвинил Кремль.

Комментируя скандал, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что деньги венгерского народа больше не будут направляться на Украину, где разоблачена "военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом".