Кто на самом деле разрушил семейное счастье Абдулова и Алферовой

Ирина Алферова и Александр Абдулов были одной из самых красивых пар отечественного кинематографа. Многие им завидовали, а когда брак распался, актрисе пришлось выслушивать обвинения, мол, не смогла удержать такого мужчину. Но она его и не держала никогда, а при первой встрече и подумать не могла, что он станет ее мужем.

Когда "девочка с глазами", как прозвали Алферову, перешла на четвертый курс, в ГИТИС поступил ее будущий второй супруг — Александр Абдулов. Но в ту пору они друг друга не знали, хотя наверняка встречались в коридорах института. Зато к тому моменту Ира уже завела знакомство с сыном болгарского посла в Москве Бойко Гюровым — своим первым мужем и отцом единственной дочки Ксюши. На их пышной свадьбе в посольстве, в красивом особняке, где они с Бойко и поселились, гулял весь ее курс.

Но брак был не долгим. Когда беременная Ирина переехала к молодому мужу в Болгарию, она сильно тосковала по Родине. "Там и родилась наша Ксения. Отец Бойко очень любил внучку и невероятно мне помогал. По утрам сам поднимал, кормил, гулял с ней. Часто читал сказки на болгарском", — в одном из интервью вспоминала актриса.

Вскоре роскошная квартира посла в 350 квадратов стала казаться Ирине золотой клеткой. У нее не было друзей, да и завести их некогда, муж запрещал Алферовой заниматься всем, кроме домашних дел, а она рыдала каждый день в течение года.

"Начались съемки продолжения "Хождения по мукам", я уехала в Москву. И там отчетливо осознала, что только здесь, и больше нигде, я дома. И мне хорошо и спокойно. Вернувшись в Болгарию, сказала Бойко, что ухожу от него и возвращаюсь в Россию. Нелегкий у нас вышел разговор, муж не сразу смирился с моим решением", — поделилась Ирина.

В Москве у актрисы не было ничего. Она снимала комнату. Некоторое время вместе с дочкой жила в мастерской художника Ильи Глазунова. До сих пор светские хроникеры гадают, был ли у них роман.

Но когда красавица встретила Абдулова, она ушла от Глазунова. А тот ради Ирины бросил известную в ту пору танцовщицу Татьяну Лейбель, с которой больше года прожил в комнате московского общежития.

"Нашу первую встречу с Сашей я до сих пор помню до мельчайших подробностей. В то сентябрьское утро у меня было какое-то фантастическое настроение — я бежала на свой первый сбор труппы в "Ленкоме". С огромным букетом впорхнула в театр и вдруг столкнулась с… Абдуловым. Он с ходу что-то начал мне рассказывать, а у меня в голове проносится мысль: вот что мне в жизни точно не грозит, так это роман с ним! Саша показался таким нескладным, некрасивым, волосы какого-то нелепого рыжего цвета. В этот момент к нам подошел Олег Янковский. Посмотрел на меня, потом на Абдулова, слегка нагнул голову и, показав на меня рукой, заговорщицки сказал ему: "О! Твоя жена!"" — рассказала Алферова.

Одна из самых красивых актерских пар того времени заключила брак в год выхода сериала "Д'Артаньян и три мушкетера", в котором Алферова сыграла роль Констанции. Артистка была на вершине славы. Но свадьба звезд была из разряда "скромнее не придумаешь". На торжестве присутствовали всего четыре человека: жених с невестой и два свидетеля.

Дело в том, что хоть оба актера и служили в "Ленкоме", зарплаты у них были крошечные. Только после свадьбы Марк Захаров поднял молодоженам зарплату и помог им через Моссовет получить отдельную двухкомнатную квартиру в Сокольниках. Поговаривали, что худруку льстило, что именно в его театре работает самая красивая актерская пара. Захаров понимал, что это может привлечь толпы зрителей.

Между тем, Александр Панкратов-Черный считает, что Захаров подтолкнул Алферову и Абдулова к разводу. "Упорно лепил из Саши звезду, а Иру почти не задействовал в спектаклях", — пояснил актер, довив, что ходили слухи, что Марк Анатольевич мечтал выдать свою дочь Александру замуж за Абдулова.

Сама же Алферова рассказывала, что ее второй муж был человеком-праздником, почти каждый день в их дом приходили друзья. Поначалу это казалось Ирине счастьем, и пока карьеры обоих взбирались вверх, она не обращала внимания, что не может толком побыть наедине с мужем. Но постепенно Алферова осознала, что она только и делает, что в перерывах между съемками накрывает столы для друзей мужа. Со временем это настолько вымотало Ирину, что, раздражаясь, она закрывалась в своей комнате и просто ждала, пока приятели Абдулова не уйдут.

А Александр, не справлявшийся со срывами жены, начал заводить интрижки на стороне. Спустя много лет Алферова призналась, что, конечно, знала обо всем, но закрывала на это глаза. Она готова была прощать измены, но вечный круговорот застолий и отсутствие душевной теплоты с мужем абсолютно ее опустошили.

Терпение Ирины лопнуло, когда, вернувшись со съемок в Югославии, от "доброжелателей" она услышала, что Абдулов закрутил очередной роман. Актриса взорвалась и выплеснула все накипевшее за 15 лет брака обиды. Он собрал вещи и навсегда ушел из их дома.