В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки ВСУ на город

Власти Новороссийска ввели режим ЧС в городе после ночных атак украинских беспилотников.
Обломки дронов повредили резервуар и причал Черномортранснефти, контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Также повреждения зафиксированы в жилом комплексе "Аврора", домах по улице Суворовской и в частном секторе Восточного района.
В настоящий момент известно о пяти пострадавших, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы, формируется план аварийно-восстановительных работ.
Всего за минувшую ночь противник выпустил по России 216 БПЛА. Есть пострадавшие и разрушения на земле. Над Краснодарским краем были сбиты 66 беспилотников, над Черным морем – 59.