Стало известно, от кого беременна находящаяся под домашним арестом Лерчек

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, ждет четвертого ребенка. Блогеру удалось забеременеть, находясь под домашним арестом. Общественность гадает, кто же счастливый папа, если с мужем Лерчек развелась больше года назад?

Чекалина находится под следствием по делу об отмывании денег. Валерии грозит до 10 лет лишения свободы. О беременности блогера стало известно, после того, как она предоставила справку о четвертой беременности. Документ приобщили к материалам дела.

На роль отца могут претендовать сразу трое мужчин. В прошлом году у Лерчек была интрижка с женатым певцом Натаном. Роман вспыхнул во время участия в реалити-шоу "Звезды в джунглях". Но известно, что певец вернулся к жене и двоим сыновьям, публично покаявшись.

Второй предполагаемый папа — Артем Чекалин. Но и с ним Лерчек уже давно закончила отношения. Пара развелась около полутора лет назад. У супругов, напомним, трое общих детей. Артем тоже находится под домашним арестом, и у него есть девушка. Ее личность не раскрывается.

Так что вероятнее всего, Валерия беременна от своего нового сожителя. Якобы еще до участия в шоу "Звезды в джунглях" Лерчек закрутила роман с танцором Луисом Сквиччиарини.

"Между ними явно что-то большее, чем просто латина. По слухам в светской тусовке, отцом ее ребенка является танцор. И якобы он же — причина развода", — заявляет Telegram-канал "Светский хроник".

Якобы сейчас Чекалина живет с новым возлюбленным. Мужчина даже простил Лерчеку интрижку с Натаном. Эта информация не получила подтверждения, но подруга Валерии Евгения Кривцова намекала на то, что у блогерши уже давно есть возлюбленный.

"Он был всегда рядом. Он до сих пор с ней рядом", — призналась Женя Кривцова в шоу "Переговорка".