В Москве объявили о закрытии проката велосипедов и электросамокатов

Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершается в Москве вечером в пятницу, 14 ноября.

На столицу идет похолодание, поэтому власти в целях безопасности закрывают сезон проката, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Велосипеды и электросамокаты будут доступны для аренды до 22:00 мск. Затем весь транспорт будет заблокирован, отметили в столичном Дептрансе.

Затем весь транспорт постепенно уберут с улиц и увезут в сервисные центры для подготовки к следующему сезону.

В Москве в эти выходные начнется похолодание, в субботу выпадет первый снег – он слегка припорошит землю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.