Агата Муцениеце избавилась от последнего напоминания о Прилучном: и даже рука не дрогнула

Актриса Агата Муцениеце летом вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. На днях молодожены станут родителями.

Сразу после замужества актриса объявила на своей странице в соцсети, что меняет фамилию на Дранга. Но официально это произошло лишь 13 ноября. В документах до этой даты звезда "Закрытой школы" числилась под фамилией бывшего мужа Павла Прилучного.

"Агата официально сменила фамилию Прилучная на Дранга. В документах она без отчества, потому что иностранка: российского гражданства у актрисы нет, но теперь она Агата Дранга", — сообщает Telegram-канал "Светский хроник".

Таким образом артистка избавилась от последнего напоминания о прошлом браке. Фамилию она сменила без каких-либо колебаний, ведь продолжит работать под псевдонимом Муцениеце (это девичья фамилия актрисы). С Прилучным же ее теперь связывают только дети.

Отметим, что с Павлом Прилучшым Агата развелась пять лет назад, но продолжала носить фамилию бывшего мужа. Хоть в повседневной жизни она была Муцениеце, во всех официальных документах актриса числилась как Агата Прилучная.