Поджигатель кинотеатра в ТЦ "Авиапарк" рассказал о вербовке "полицейским"

Подросток устроил поджог в московском кинотеатре под воздействием мошенников.

Как стало известно столичной прокуратуре, молодой человек познакомился в социальных сетях с девушкой. После того, как он направил ей свою геолокацию для выбора места встречи, с ним связался якобы правоохранитель. "Полицейский" сообщил, что юноша нарушил "закон и передал данные посторонним".

После этого испуганный подросток по указанию злоумышленника провел дома обыск, сфотографировал отцовскую банковскую карту, совершил попытку перевести с нее деньги и устроил поджог в кинотеатре ТЦ "Авиапарк".

Инцидент в торговом центре "Авиапарк" в Москве произошел накануне вечером. 16-летний подросток пронес горючую жидкость в кинотеатр и попытался устроить пожар во время показа фильма "Иллюзия обмана". Никто не пострадал, посетители были оперативно эвакуированы. Огонь повредил несколько кресел. Пожар потушили сотрудники ТЦ.

Несовершеннолетнего оперативно задержали и доставили в ОМВД России по Хорошевскому району города Москвы. С ним работает полиция.