Вот почему неизлечимо больной Никита Пресняков возвращается в Россию

Старший внук Аллы Пугачевой сбежал из России почти три года назад. Никита Пресняков так спешил покинуть родную страну, что пешком перешел границу с Эстонией. Но, видимо, заграничная жизнь у Никиты не задалась. Владимир Пресняков сообщил, что его сын возвращается на Родину.

По словам артиста, у его сына большие творческие планы. Певец отметил, что выходить из сложных ситуаций следует героически. "Для этого надо читать и уметь слушать взрослых людей", — говорил Пресняков в одном из интервью.

Чем конкретно Никита займется, его отец не пояснил. Также он не стал рассказывать, почему Пресняков-младший принял решение покинуть США. Однако, по информации источника NEWS.ru, причиной стали финансовые проблемы артиста. В окружении Никиты заявили, что все началось с развода. Жена ушла от Никиты, потому что певец не мог достойно обеспечивать семью.

Продюсер Павел Рудченко считает, что у Преснякова есть все шансы начать с чистого листа и построить успешную карьеру в России. "У него есть прекрасные инструменты в виде возможностей родителей, которые он может использовать для своего статуса. То есть он не будет начинать все с нуля", — отметил продюсер.

Напомним, что у Никиты имеются серьезные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад у сына Кристины Орбакайте диагностировали опухоль. В желчном пузыре были обнаружены полипы. Вылечить заболевание нельзя, рассказывал сам музыкант.