Посвященная связям Москвы и Нижнего Новгорода фотовыставка открылась в столице

Фотовыставка, посвященная архитектурным и историческим параллелям между Москвой и Нижним Новгородом, открылась сегодня на Гоголевском бульваре в центре столицы.

Экспозиция представляет уникальную возможность увидеть взаимосвязь двух городов, сыгравших ключевую роль в становлении российской государственности, их общее наследие и индивидуальные черты.

Фотографии знакомят со знаковыми достопримечательностями, памятниками и современными видами Москвы и Нижнего. Как отмечают организаторы, проект "Две столицы - два взгляда" - это не просто демонстрация снимков, а глубокое визуальное исследование, которое позволит зрителям проследить как исторические события и архитектурные традиции переплетаются в облике двух мегаполисов.