Собянин осмотрел ход работ по благоустройству парка "Сокольники"

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скором завершении второго этапа комплексного благоустройства парка "Сокольники". Глава города пообщался с жителями. А также осмотрел ход работ. Какие объекты обновили в этом году?

Место единения с природой, гармонии, а еще - интересных встреч, знаменитой танцевальной веранды. Один из старейших парков Москвы "Сокольники" завершает второй этап масштабной реконструкции.

"Он неплохой был, конечно, но все решили провести его реконструкцию, потому что он морально устарел. Многие вещи просто вышли из строя. Много лет не ремонтировались. Закончили первые две очереди. Первая очередь работает, как вы знаете, пляжная зона работает, прогулочная, а вот партерную зону, строительство мы закончили, сейчас идет пуско-наладка, и мы с 1 декабря ее тоже откроем", - сообщил Собянин.

Дотянуться до звезд теперь не просто выражение, а реальность. Неподалёку от главного входа для маленьких посетителей скоро откроется детская площадка "Звездочеты" с обновленной обсерваторией.

"Звездочеты" мы полностью обновили, за ней находится комплекс "Орбита", на которой установили скейт-парк, аналогов которому нет в России", - отметил Дмитрий Перминов, заместитель начальника управления.

Скейтеры утверждают, что на рампе все равны. Здесь на новой площадке и чемпионы России и те, кто только начинает заниматься. Олимпийский вид спорта, скейтбординг, хоть и молодой, но уже успел завоевать популярность.

"Сегодня скейтеры Москвы получили этот фантастической подарок, который уровня мирового с точки зрения инфраструктуры, это добавит нам шансов подобраться к Олимпиаде в Лос-Анджелесе", - рассказал Илья Вдовин, президент федерации скейтбординга в России.

Сегодня эта историческая территория – объект культурного наследия регионального значения. В ходе работ главная задача строителей - сохранить уникальный природный ландшафт

В XVI-XVII веках в этих местах устраивали соколиные охоты, откуда и пошло название местности - Сокольники. Теперь о диких животных здесь принято заботиться. В центре восстановления и адаптации птиц.

Новый орнитарий проводит большую просветительскую работу, мастер-классы и даже проводит шоу-представления. В настоящее время в центре содержатся более 50 пернатых.

"Для Москвы - это уникальный проект, это первый специализированный центр помощи хищной и краснокнижной птицы. Это реабилитационный центр полного цикла от оказания помощи птице до выпуска в природу. Можно будет посетить наши курсы соколиной охоты, у нас работают специалисты, которые ценятся в Европе как высшего класса", - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Обновили и пространство около Золотого пруда, там создали единое пространство для отдыха, которые объединили с помощью настила.

"Установлена спортивная площадка, современная детская площадка, новые скамейки, лежаки вокруг, поэтому, безусловно, сегодня Золотой пруд является местом для жителей города Москвы, где они могут в комфортных условиях наслаждаться природой парка", - отметил Андрей Железняков, директор парка.

Ежегодно "Сокольники" посещают больше 25 млн человек, организуют около 2 тысяч мероприятий. Это знаковое место для многих поколений москвичей. Завершить комплексное благоустройство и реабилитацию парка планируется в 2027 году.