В Москве обсудили механизмы по защите прав людей с ограниченными возможностями

Сегодня в Москве состоялось пленарное заседание в рамках конференции "Эко-социальные технологии интеграции - основа соблюдения прав инвалидов".

Создание доступной среды, помощь с трудоустройством и получением реабилитации, а также социализация людей с инвалидностью в жизнь общества и города. Главные темы межрегиональной конференции.

Участники заседания рассматривали проблемы, с которыми сталкиваются дети-инвалиды, а также ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Чтобы обеспечить этим людям возможность вести полноценную жизнь, омбудсмены обсуждали актуализацию механизмов по защите прав людей с ограниченными возможностями.

"Для нас очень важно посмотреть, как человек с инвалидностью сегодня в социуме поддерживается категориями правительства, депутатским корпусом, общественными организациями для того, чтобы жить ему было комфортно и интересно", - отметила Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в городе Москве.