На Северном речном вокзале прошла церемония закрытия сезона речной навигации

Сегодня на Северном речном вокзале состоялась торжественная церемония закрытия сезона речной навигации. Под звуки оркестра Министерства транспорта России, чеканя шаг по набережной, прошли курсанты Академии водного транспорта. Также прозвучал Гимн России.

Завершившаяся навигация показала хорошие результаты. Количество пассажиров по сравнению с пошлым годом увеличилось на 10 процентов. Всего перевезено почти 4 миллиона человек. Уже начинается подготовка к новому сезону. А вот электрические суда продолжат работать и зимой. В этом году на них прокатились 890 тысяч человек.

"Большое количество из этих 890 тысяч использовались нашими электрическими судами с транспортными целями. То есть, используя их для того, чтобы поехать на работу, на учебу, домой или какое-то место нашего замечательного города", - заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

А еще в Москве завершается сезон аренды электросамокатов и велосипедов. Прокатится можно сегодня еще до 10 вечера. Затем они будут заблокированы. После этого их начнут убирать с улиц города в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему году.