В Москве открылась выставка "Двуглавый орел — герб России XV–XXI вв"

В Оружейной палате - настоящий триумф двуглавого орла. Впервые за более чем 500-летнюю историю этого символа русского государства кураторы решили поведать удивительные факты и показать уникальные вещи.

Это грамота Ивана III, менявшегося в тот момент поместьями со своими племянниками. К ней приложена красно-восковая печать, на одной из сторон которой - двуглавый орел. Конечно, это изображение было связано с женитьбой Ивана III на племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог. В Византии с орлами давно были знакомы.

"Иван III использовал двуглавого орла уже в качестве государственного символа. Княжеская печать - это официальная вещь! До этого мы, например, можем видеть двуглавого орла на монетах золотоордынских ханов чеканки XIX века. Причем, чеканенные в Поволжье и в Крыму", - рассказал Сергей Зверев, куратор выставки, заведующий отделом нумизматики и археологии Музеев Московского Кремля.

Эта выставка - для пытливых умов. Здесь на каждом сантиметре - очередная загадка или открытие. Почему в 1626 году при Михаиле Федоровиче двуглавый орел получает третью корону? Возможно, из-за того, что государь принял пышный титул "самодержец"? А, может, была другая причина?

"Мы очень гордимся тем, что можем показать буквально все этапы изменения двуглавого орла, который из символа государства - небольшого Московского - стал символом огромной Российской империи", - пояснила Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Украшение выставки - конклюзия в честь Полтавской битвы. 1709 год. Здесь никакие символы разгадывать не нужно: двуглавый орел побеждает шведского льва - ударом в нос. Всё четко, ясно и понятно. А сподвижники Петра вручают ему трофеи. Отдельная тема - нумизматика. Благодаря монетам можно поведать захватывающие истории.

"В начале 19 века вдруг появляется орел с опущенными крыльями. И в лапах у него вместо державы и скипетра - Перун и венок. Это связано с победой над французами. И влиянием тогдашних стилей искусства. И вот этот орел - он до сих пор используется, и тогда использовался для обозначения военных вещей", - рассказал Сергей Зверев.

Кураторам удалось сделать невероятно интересную и актуальную выставку. Собрав более шести десятков артефактов, они рассказывают правдивую и подробную историю бытования двуглавого орла. Он ведь изображался не только на башнях Кремля, орденах и медалях. Но и на более приземлённых купюрах, изразцах, кольцах и кубках. Так было. И так, можно не сомневаться, будет.

"У нас все экспонаты уникальные. Все экспонаты, которые вы видите здесь перед собой, подлинные. И мы благодарны нашим коллегам из Государственного архива и Исторического музея, которые поделились так же тем, что нам не доставало", - отметила Елена Гагарина.

Выставка посвящена 35-летию возвращения двуглавого орла в качестве герба России. И это именно тот редкий случай, когда можно не только вспомнить нашу современную историю. Но и заглянуть в глубь веков.