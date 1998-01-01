Кончаловский и Высоцкая стали родителями в третий раз: "Соне четыре года. Мы не афишировали"

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. Через 20 лет они обвенчались. Ведущая стала пятой женой режиссера. Пара воспитывает двоих общих детей – дочь Марию и сына Петра.

Но, оказывается, совсем недавно в звездной семье произошло пополнение. Актриса призналась, что у них есть еще одна дочь.

Высоцкая рассекретила ребенка в интервью Лауре Джугелия. Актриса сообщила, что девочку удочерили. Однако как давно это случилось, Юлия не уточнила.

"Часто думали о том, чтобы усыновить/удочерить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребенка. Сейчас жизнь с соцсетями стала бесконтрольная", — поделилась актриса в YouTube-шоу Fametime TV.

Напомним, что в 2013 году Кончаловский и Высоцкая вместе с детьми попали в страшную автомобильную катастрофу, в результате которой дочь пары Маша получила сильнейшую черепно-мозговую травму, медики поместили ее в искусственную кому, в которой девушка находится до сих пор. Марии в 2025 году исполнилось 26 лет.