Военные нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам украинского ВПК

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины.

Удары наносились в том числе ракетами "Кинжал", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Атака стала ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В течение недели также были нанесены массированный и пять групповых ударов. Поражены предприятия ВПК противника, объекты газоэнергетического комплекса, транспортная инфраструктура, аэродромы, места сборки БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков.