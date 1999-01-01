Юлия Высоцкая расплакалась, рассказывая о дочери Маше, которая 12 лет находится в коме

В 1999 году в семье режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой произошло долгожданное событие — родился первенец, девочка, которую назвали Марией. А ведь многие поначалу не верили в отношения актрисы и режиссера. Мол, с такой разницей в возрасте им просто станет скучно друг с другом.

Но, супруги были счастливы в браке. Вскоре после Маши в семье появился сын Петр. Андрей и Юлия сами воспитывали детей, без нянь. Высоцкая всегда старалась быть с мужем и детьми, а если съемки требовали командировок, то рассматривались только краткосрочные поездки, и все предложения по работе актриса обсуждала с мужем. Поэтому Высоцкая часто отказывалась от ролей и предпочитала играть в театре, чтобы быть ближе к семье.

Маша росла настоящей красавицей. Девочка была такой же обаятельной, как и ее мама. Фотографии тех времен все еще можно найти в Сети, но это очень редкие, архивные кадры. Дочери Кончаловского и Высоцкой прочили большое будущее. Но все оборвалось мгновенно.

В 2013 году произошла трагедия, которая перевернула жизнь семьи. Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая и Маша возвращались в отель во Франции. За рулем автомобиля был Андрей, он не справился с управлением, и машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в лоб в другой автомобиль. Кончаловский и Высоцкая не пострадали, так же, как и другой водитель. А вот Маша была не пристегнута и получила серьезную черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали в реанимацию во французскую больницу и ввели в медикаментозную кому.

Лечение не давно результатов, и в какой-то момент врачи предлагали отключить от аппарата девочку, но родители были с этом не согласны и решили перевезти дочь на родину. В России состояние Маши начало улучшаться, говорили, что она пришла в сознание.

С того времени прошло 12 лет. Все эти годы семья избегала публичных разговоров о случившемся, но теперь Высоцкая решилась нарушить молчание.

"Надо бороться. Других вариантов нет. Небольшими шагами, но надо идти вперед. Мы боремся, у нас идет жизнь, как она может идти. И мы будем бороться до самого конца", — рассказала Юлия в интервью Лауре Джугелии.

Рядом с Машей есть врачи, предлагающие новые способы помочь. "Медперсонал помогает в поддержании, в реабилитации. Прекрасные врачи наши. Мы все время пробуем что-то новое. Но это нелегко", — отметила актриса.

Без слез Высоцкая не может говорить о дочери. Она объяснила, что это незаживающая рана. Актриса призналась, что решилась поделиться пережитым ради тех семей, которые проходят через подобные испытания.