Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Удачный день для решения финансовых вопросов. Можно разбираться с долгами, страховками, перечитывать договоры - ретро Меркурий поможет исправить ошибки.

Тельцы

В партнерских отношениях наступает период ясности и поддержки. Хороший момент для серьезных разговоров о будущем – время не строить планы, а именно обсуждать.

Близнецы

Доставайте гантели и кроссовки для бега! Сегодня абсолютно удачный день, чтобы вернуться к тренировкам, которые забросили или возобновить полезные привычки.

Раки

Водные знаки сегодня правят балом! Юпитер делает вас магнитом для удачи в творчестве, общении с детьми и самовыражении – используйте шансы этого дня на все сто!

Львы

Какие домашние дела вы забросили на полпути? Звезды помогут вам закончить ремонт, навести порядок в гараже или дальних шкафах – пользуйтесь моментом.

Девы

Переговоры и поездки пройдут на удивление гладко, особенно если это повторные встречи или возврат к ранее обсуждавшимся темам. Вас ждет отличный день!

Весы

Финансовым делам – зеленый свет! Благодаря планетам, вы сможете придумать, как побыстрее закрыть кредит или отдать долг, получить компенсацию или отсрочку платежа.

Скорпионы

Солнце в вашем знаке получает королевскую поддержку от Юпитера и Сатурна! Вы сейчас можете многое, особенно в тех делах, которые когда-то заглохли и забуксовали.

Стрельцы

Тайны и глубоко личные вопросы, которые долго не давали покоя, сегодня прояснятся. Ведите дневник, медитируйте – звезды поддерживают ваш внутренний поиск.

Козероги

Друзья окажут вам действенную поддержку, а подписчики в соцсетях поднимут настроение. Хороший момент восстановить контакт с теми, кого давно не видели.

Водолеи

Пора подумать о карьере, бизнесе и других амбициозных проектах. Дорабатывайте свои планы, анализируйте прошлые ошибки, консультируйтесь и готовьтесь к рывку.

Рыбы

Сатурн в вашем знаке дает мудрость, а Солнце и Юпитер – возможности в учебе и путешествиях. Продумывайте планы на поездки – они могут, наконец, реализоваться!