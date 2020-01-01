Армен Джигарханян до самой смерти чувствовал вину за гибель 23-летней дочери

Бывшая жена народного артиста России Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась подробностями трагической гибели единственной дочери актера Елены.

Прошло уже 37 лет с тех пор, как девушка ушла из жизни. На момент гибели Елене было 23. Ее нашли прямо в канун 1988 года в гараже, рядом с заведенным автомобилем. На водительском сиденье находился еще один погибший – молодой человек, с которым у Елены был роман. Непосредственной причиной смерти обоих эксперты назвали отравление угарным газом.

По словам Виталины, всю свою жизнь Армен Борисович корил себя за произошедшее с дочерью. В судьбе Джигарханяна было много потрясений, но самым тяжелым испытанием для него стал трагический уход наследницы. Актер узнал о произошедшем в день премьеры своего спектакля. Он не понимал, как быть — выходить на сцену или закрыться от всех и горевать. Тогда артиста поддержал академик Левон Бадалян.

"У него было очень много личных переживаний. Он чувствовал вину за то, что погибла дочь. Ему помог пережить утрату театр. Он рассказывал, что дружил с академиком Бадаляном. В день гибели дочери у него была премьера. Он советовался с другом, как выйти на сцену после такого удара. Но тот ему сказал идти", — рассказала Цымбалюк-Романовская "Абзацу".

Армен Борисович завещал похоронить себя рядом с Еленой на Ваганьковском кладбище. Джигарханян пережил дочь на 32 года, он умер в 2020-м. Последнюю волю актера исполнили.