Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Противодействие преступлениям, которые совершают с помощью информационных технологий, обсудили сегодня постоянные члены Совета безопасности России. Оперативное совещание по видеосвязи из Кремля провел Владимир Путин. В разговоре приняли участие председатель правительства, сотрудники администрации президента и руководители силовых ведомств.

"У нас сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушениям, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев", - отметил Путин.