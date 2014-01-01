Бастрыкин в Донецке обсудил варварские преступления киевских боевиков

Теракты и другие варварские преступления украинских формирований против российских граждан и военнослужащих обсудил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Донецке.

Так, с 2014 года ведомство возбудило свыше 8 тысяч 600 уголовных дел о бесчинствах киевских боевиков. Бастрыкину доложили, что обвинительные приговоры вынесены в отношении более тысячи радикалов. В том числе представителей бригад территориальной обороны и командиров взводов беспилотников, которые отдавали преступные приказы, атаковали дома и автомобили, уничтожали имущество мирных граждан.

Также особое внимание уделили гуманитарной работе подразделений Следственного комитета, которые помогают жителям новых регионов, попавшим в трудную ситуацию. После совещания Бастрыкин вручил сотрудникам ведомственные награды.