Автобус с детьми столкнулся с автовозом в Челябинской области

Серьезное ДТП в Челябинской области. На федеральной трассе М-5 автобус с детьми столкнулся с автовозом, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии травмы получили четыре подростка, их доставили в больницу. Остальные пассажиры, а всего в салоне находились более 50 несовершеннолетних, продолжили путь к месту следования на другом автобусе.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса в условиях гололедицы не снизил скорость. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".